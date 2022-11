Kyrie Irving lamenta promocionar «falsas declaraciones antisemitas»

Nueva York, NY.- La estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, ofreció sus disculpas este jueves por la noche, luego de promocionar una producción que supuestamente contenía, «falsas declaraciones antisemitas», horas después de que los Brooklyn Nets lo suspendieran por no rechazar el antisemitismo.

Por su parte, Irving viene enfrentando fuertes críticas luego de la publicación de un enlace en su Twitter la semana pasada. Inmediatamente, el siete veces All Star eliminó su publicación en Twitter.

Posteriormente, Kyrie Irving publicó en Instagram un mensaje de disculpas, «heridos por los comentarios de odio hechos en el documental». En la publicación el jugador de la NBA asumió toda la responsabilidad de compartir el contenido con sus seguidores.

En este sentido, Irving comentó sobre la película que, «contenía algunas declaraciones, narraciones y lenguaje antisemitas falsos que eran falsos y ofensivos para la raza/religión judía».

I am an OMNIST and I meant no disrespect to anyone’s religious beliefs. The “Anti-Semitic” label that is being pushed on me is not justified and does not reflect the reality or truth I live in everyday. I embrace and want to learn from all walks of life and religions.

Hélà🤞🏾♾

— Hélà (@KyrieIrving) October 29, 2022