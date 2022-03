Kyrie Irving dictó cátedra en el Spectrum Center

Charlotte, NC.- Kyrie Irving tuvo una noche fantástica ante Charlotte Hornets. El base lideró la victoria de Brooklyn Nets y dictó cátedra en el Spectrum Center al anotar 50 puntos.

El jugador de origen australiano estuvo imparable para la defensa de los Hornets que cayeron 121-132.

Su jornada casi perfecta terminó con 15-19 de campo, 9-12 desde el arco y 11-13 en tiros libres; además aportó 3 rebotes, 6 asistencias y un robo.

Ver más: Hornets se encomiendan a LaMelo Ball

Kyrie Irving ha estado en medio de la polémica esta temporada por su negativa a vacunarse contra el COVID-19. Solo juega partidos de visitante debido a que en Nueva York rige un mandato que lo obliga a estar vacunado para entrar a la cancha.

Closing time?

You know who to call. pic.twitter.com/fhth84Qu2z

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 9, 2022