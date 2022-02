Panthers lanzan liga de football femenina

Charlotte, NC.- Carolina Panthers anunció en lanzamiento de una liga de football femenina en asociación con Charlotte-Mecklenburg Schools Athletics.

La liga piloto de fútbol americano para estudiantes femeninas de las escuelas secundarias se comenzará a jugar en 2022. Sin embargo, no se indicó una fecha exacta.

En total los Panthers aportarán $50.000 en fondos para este proyecto. Estarán destinados en parte para recursos escolares y uniformes escolares personalizados de Nike para apoyar el éxito del programa.

El anuncio de la liga de football femenina se hizo en el Bank of America Stadium con la particación de estudiantes-atletas de 20 escuelas secundarias. Además, estuvo enmarcado en la celebración del Día Nacional de las Niñas y Mujeres en el Deporte.

In honor of #NGWSD , we’ve donated $50,000 to @CharMeckSchools Athletics to help create a pilot Girls High School Flag Football League. pic.twitter.com/MWG0jo8qqZ

«Nuestra esperanza es esta liga conducirá a una mayor participación de las escuelas secundarias en toda nuestra región», dijo el director de relaciones comunitarias de los Panthers, Riley Fields.

«Los Carolina Panthers están encantados de asociarse con Charlotte-Mecklenburg Schools Athletics en la creación de una liga piloto de fútbol americano de bandera para niñas en escuelas secundarias, que brindará mayores oportunidades de participación y acceso al deporte del fútbol para niñas de secundaria”.

In partnership with @Panthers we launched a new high school girls’ intramural flag football league. Today is an important step toward gender equity in athletics and education. Still work to do! #NGWSD @BreanaFowler19 @CharMeckSchools pic.twitter.com/EgyFhTirhb

