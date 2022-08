Joven de 20 años gana torneo de la PGA en Greensboro

Greensboro, NC.- El surcoreano Joohyung Kim quizás no estaba entre los favoritos en el torneo del PGA en Greensboro, Carolina del Norte. Sin embargo, el joven golfista de 20 años se alzó con la victoria en el Wyndham Championship.

El de Greensboro es el primer título de Professional Golfers’ Association of America (PGA) que gana el golfista. Y lo hizo de manera espectacular.

Si bien Joohyung Kim no estaba entre los favoritos, su comienzo en el primer hoyo parecía haber reducido sus posibilidades.

Pero, el joven de 20 años hizo historia al convertirse en el primer golfista en ganar un torneo en este circuito después de arrancar con un cuádruple ‘bogey’ en el primer hoyo.

