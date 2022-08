Hispano capitán del All-Star de la MLS

Chicago, IL.- El hispano y delantero de Los Ángeles Galaxy, el mexicano Javier «Chicharito» Hernández fue elegido como capitán del equipo All-Star de la MLS, para el partido de las estrellas, el próximo miércoles, donde los mejores jugadores de la liga de Estados Unidos y los de la Liga MX.

Hasta ahora, el partido se llevará a cabo en Minnesota y el «Chicharito» disputará su segundo All-Star, ahora como máximo goleador de los Galaxy con siete goles en la temporada 2022. Pese a su capitanía, «Chicharito» Hernández estará acompañado por su compatriota Carlos Vela.

El partido donde debutará el «Chicharito» de capitán del All-Star será en el Allianz Field de Saint Paul en Minnesota, a las 20.30 ET del próximo miércoles. Está confirmado que el entrenador será Diego Cocca del Atlas, quien fue ganador del Balón de Oro como mejor técnico de la temporada 2021-2022.

Por su parte, el equipo de la MLS contará con la participación de los argentinos Sebastián Driussi del Austin, Luciano Acosta del Cincinnati, Emanuel Reynoso del Minnesota United y Jesús Ferreira del Dallas.

Up close and personal. 📹

Views from the 2017 #MLSAllStar ref cam ahead of Wednesday's MLS All-Star Game pres. by Target. pic.twitter.com/dsZRRqb8qj

— Major League Soccer (@MLS) August 5, 2022