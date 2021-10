Josef Martínez lidera la venta de camisetas de la MLS

Houston, AZ.- El delantero venezolano Josef Martínez, del Atlanta United, lidera este año la venta de camisetas en la Major League Soccer (MLS), según informó este miércoles la entidad en un comunicado.

Junto a Josef Martínez otros seis jugadores latinoamericanos están entre los diez primeros, incluidos los cuatro que le siguen hasta el quinto puesto: el peruano Raúl Ruidíaz (Seattle), el mexicano Carlos Vela (LAFC), Javier Hernández (Los Ángeles Galaxy) y el uruguayo Nicolás Lodeiro (Seattle).

Tras este Top 5, el sexto puesto es para el guatemalteco-salvadoreño estadounidense Cristian Roldán (Seattle), seguido por el estadounidense Miles Robinson, mientras el colombiano Fredy Montero (Seattle), el mexicano Jonathan dos Santos (Los Ángeles Galaxy) y el argentino estadounidense Sebastián Lletget (Los Ángeles Galaxy) completan los 10 primeros lugares.

De los 25 primeros jugadores, 18 tienen raíces latinoamericanas y por países, de los 13 representados, Estados Unidos lidera la lista con seis. Sin embargo, dos de ellos son de origen latinoamericano como Lletget y el colombiano Alejandro Bedoya.

Por otro lado, argentina sumó cinco jugadores: Gonzalo Higuaín (Miami), Emanuel Reynoso (Minnesota), Lucas Zelarayán (Columbus), Diego Valeri (Portland) y Tomás Pochettino (Austin).

Perfect way to close out our Unified squad's season 🙌 pic.twitter.com/0lPDoeu7Hn

— Atlanta United FC (@ATLUTD) October 28, 2021