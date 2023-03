Japón deja en el terreno a México y pasa a la final del Clásico

Miami, FL.- La noche del lunes 20 de marzo en el LoanDepot Park la selección de Japón deja en el terreno a México en pleno noveno inning con un doble de Munetaka Murakami que empujó dos carreras para celebrar su victoria 6-5 y su pase a la gran Final del Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

Por su parte, México quedó cabizbajo con este doblete para resguardarse en sus vestidores con el sinsabor de tener la final de WBC en las manos. Sin embargo, México se superó asimismo al estar por primera vez en una semifinal de un Clásico.

Ver más: USA en la Final del WBC tras eliminar a Venezuela y aplastar a Cuba

De este modo, el mánager mexicano Benjamín Gil, reflexionó sobre el futuro del béisbol en México, «No sé si mañana o dentro de una semana, un mes o un año. Pero el béisbol va a empezar a crecer, si no el deporte más importante».

Asimismo, precisó el mánager Gil, «Estas dos semanas van a atraer a muchos jugadores jovencitos tanto en México como mexicanos en el extranjero. Por ese motivo siento que fue una victoria a pesar que no se ganó hoy».

Team USA vs Team Japan tomorrow is going to be ELECTRIC! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gzxSnMtdsE

— MLB (@MLB) March 21, 2023