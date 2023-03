USA en la Final del WBC tras eliminar a Venezuela y aplastar a Cuba

Miami, FL.- La selección de béisbol de USA jugó el sábado 18 de marzo contra Venezuela y el domingo 19 de marzo contra Cuba, pasando directamente a la final del World Baseball Classic (WBC) mientras que espera al ganador entre Japón y México para jugar la final del Clásico Mundial este 21 de marzo en el LoanDepot Park in Miami.

En el jugo entre Venezuela y USA del sábado, la ofensiva de Trea Turner y el pitcheo de Lance Lynn controlaron parte del juego. Inicialmente, el pitcher abridor Lynn mantuvo a raya a una ofensiva venezolana que venía con argumento.

Ver más: México remonta a Puerto Rico y se mete en semifinales del WBC

Sin embargo, las cuestionables decisiones del mánager Omar López al escoger al zurdo pitcher abridor y dejar más de la cuenta a un relevo como José Quijada potenció a los bateadores de USA. Particularmente, a un imparable Trea Turner que con un Gram Slam, casi deja en el terreno a Venezuela, aunque emocionalmente fue un hecho.

Lo propio hizo USA con Cuba, sin embargo, Cuba no tuvo escapatoria a un constante e imparable bombardeo que dejó el juego 14 a 2. De este modo, el poderío de Cuba se vio aplastado y USA sigue avivando la ilusión de quedarse con el Clásico Mundial 2023.

Waino is having the time of his life. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/CXgE63YpFR

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 20, 2023