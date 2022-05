Inter Miami CF recibirá a famoso club español

Miami, FL.- El Inter Miami CF anunció que recibirá el próximo 19 de julio en su estadio el DRV PNK Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida al equipo español el Barcelona FC, pero el 18 de junio habrá otra sorpresa con referentes futbolistas del mundo.

Para el 18 de junio los excampeones del mundo de Brasil, Ronaldinho y Roberto Carlos, jugarán un partido de celebridades, con el propósito de convertir a Florida en la futura capital del fútbol del país.

En un comunicado, el director de negocios del Inter Miami CF, Xavier Asensi, precisó, «Traer a un club del calibre del Barcelona FC al sur de la Florida continuará colocando a nuestra región en el mapa como un epicentro mundial de fútbol».

Por su parte, Jorge Más, director ejecutivo del Inter Miami y copropietario de la franquicia con David Beckham, subrayó que, esta decisión es parte de una estrategia para convertir a Miami en «capital del fútbol en EE. UU.«.

