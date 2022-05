Charlotte FC enfrenta al rival más débil del oeste

Charlotte, NC.- Charlotte FC recibe en el Bank of America Stadium a Vancouver Whitecaps, en el papel el rival más débil del oeste en lo que va de temporada.

El juego se disputará el domingo 22 de mayo a las 5 pm.

El equipo de Queen City buscará recuperar la senda del triunfo tras la derrota sufrida en casa 2-0 ante CF Montréal, ahora líder de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

We go hard, but our family goes even harder 🤟 pic.twitter.com/I5Ug2dFJA2

— Charlotte FC (@CharlotteFC) May 19, 2022