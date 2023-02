Inscríbete en los juegos para personas de 50 años en adelante

Charlotte, NC.- Las personas de 50 años en adelante en Mecklenburg tienen una gran oportunidad de hacer deporte, mejorar su salud y establecer relaciones en los juegos anuales del condado.

“Nunca se es demasiado viejo para jugar”, dijo Mike Moraglia, recreation supervisor for Adult Sports and Senior Games del Departamento de Parque y Recreación.

En un año típico se unen a los Senior Games unas 250 personas, señala un comunicado del condado.

Los juegos incluyen bolos, ciclismo, natación y eventos de atletismo; torneos de billar, herraduras y croquet; así como tenis, tenis de mesa, bádminton, racquetball y un nuevo favorito localmente y en todo el país: pickleball.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de marzo. Los Senior Games se llevarán a cabo del 3 de abril al 10 de junio.

Register now to play in the 2023 Senior Games! Early bird registration is open until February 24 with registration ending March 10.

Find all the details: https://t.co/ONWBSGn1Tq pic.twitter.com/XyzudlFbBr

— Park and Recreation (@MeckParkRec) February 16, 2023