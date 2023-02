Charlotte, NC.- El exjugador de Carolina Panthers, Greg Olsen, ha sido elogiado por su repuesta sobre su futuro como comentarista de FOX Sports.

Olsen recién comentó el Super Bowl LVII que enfrentó a Kansas City Chiefs y a Philadelphia Eagles. Él hizo pareja con el narrador Kevin Burkhardt y recibió elogios por su desempeño.

Sin embargo, hay una enorme sombra sobre el puesto de comentarista que muchos medios de comunicación empiezan a ponerle nombre. Se trata de Tom Brady, para muchos el mejor jugador en la historia de la National Football League (NFL).

Brady, quien anunció su retiró en días pasados tras una legendaria carrera en New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, tiene un contrato con FOX Sports.

El seis veces ganador del Super Bowl será comentarista de la cadena televisa por 10 años en los que recibirá 375 millones de dólares.

Greg Olsen y Tom Brady, un puesto ante las cámaras

Olsen fue cuestionado en Charlotte sobre su futuro como comentarista y la posibilidad de que Brady tome su puesto.

«Sabía para lo que me había inscrito. Cuando me senté en el asiento, supe que esa sombra siempre estaría allí», dijo Olsen.

«Mi enfoque este año fue muy similar a mi enfoque como jugador. No puedes controlar eso. No puedes controlar la próxima selección de draft que traigan para ocupar tu lugar. No puedes controlar al próximo novato o en este caso, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos”.

“Mi esperanza era simplemente salir y demostrar que pertenezco y mostrar que podría no tener parte del currículum, jugar como mariscal de campo en un gran mercado, pero en cuanto a hacer este trabajo, que Pertenezco. Esa ha sido mi misión. Ese ha sido mi objetivo todo el año. Puede durar un año, dos años, 10 años”.

Greg Olsen estuvo esta semana en Charlotte para unirse a la iniciativa LendingTree en el Mes del Corazón de febrero.

El hijo de Olsen, TJ, recibió un trasplante de corazón a los ocho años. Desde entonces el exjugador ha formado parte de programas ayuda a las familias de niños con enfermedades cardíacas congénitas, incluido HEARTest Yard junto a Atrium Health.

