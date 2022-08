Inicialista venezolano deja las filas de su equipo de la MLB

Miami, FL.- El bateador designado e inicialista venezolano de los Marlins de Miami, Jesús Aguilar abandona al equipo, entrando en un proceso de siete días en el que cualquiera de los 29 equipos de la MLB podrá reclamarlo.

De esta manera, la permanencia del venezolano en los Marlins de Miami llegó a su fin este viernes. Por lo que el primera base pasó a la lista de jugadores disponibles.

Jesús Aguilar llegó a los Marlins de Miami el 2 de diciembre de 2019, y ahora expresa que le gustaría estar en un equipo que le dé la oportunidad de participar en la postemporada.

Por su parte, la MLB establece una regla donde los equipos que poseen el peor récord tienen prioridad al momento de elegir a un jugador que es designado para asignación o se encuentra en el listado de jugadores disponibles.

