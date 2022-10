Hornets ejercen opción sobre LaMelo Ball

Charlotte, NC.- Charlotte Hornets ejerció su opción de cuarto año con el base LaMelo Ball, quien no ha debutado esta temporada debido a una lesión.

El gerente general de los Charlotte Hornets, Mitch Kupchak, anunció también que el equipo ejerció la opción de tercer año con el guardia James Bouknight y el alero/centro Kai Jones.

LaMelo Ball sobre quien los Avispones construyen la base para su futuro se convertirá en agente libre restringido después de la temporada 2023-2024.

La estrella de los Hornets comenzó la temporada lesionado tras torcerse el tobillo en un partido de preparación.

OFFICIAL: We have exercised our fourth-year team option on guard LaMelo Ball and our third-year team options on guard James Bouknight and forward/center Kai Jones.

🔗: https://t.co/Iql1Hcog3p pic.twitter.com/wI7sKZANgJ

— Charlotte Hornets (@hornets) October 27, 2022