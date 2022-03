Hispanos iluminaron el fin de semana de la MLS

Charlotte, NC.- El inicio de la nueva temporada de la Major League Soccer (MLS), estuvo iluminado por las grandes actuaciones de jugadores hispanos como: el mexicano Carlos Vela, el venezolano Josef Martínez, el argentino Lucas Zalarayán, y el colombinao Yimmi Chara.

En este sentido, el paraguayo Cecilio Domínguez del Austin y el panameño Aníbal Godoy del Nashville también resaltaron luego una plaza respectivamente.

