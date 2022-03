Hispano mejor Jugador de la Semana de la MLS

Nueva York, NY.- El volante argentino del Columbus Crew, Lucas Zelarayán, fue escogido como Jugador de la Semana de la Major League Soccer (MLS), correspondiente a la sexta fecha.

Lucas Zelarayán, marcó dos goles, ambos de tiro libre directo, lo que le garantizó a su once titular una victoria de 2 por 1, en un encuentro que jugaron de visitantes frente al New York City FC.

De esta manera, el volante se convirtió en el sexto jugador en la historia de la MLS en marcar dos goles de tiro libre directo, en un mismo juego.

Anteriormente, Lucas Zelarayán, de 28 años fue Jugador Más Valioso (MVP), de la Copa MLS en 2020. Además, fue nombrado Jugador de la Semana de la MLS, por primera vez en sus dos temporadas en la liga.

The dribbling, the passing, the finishing.

Impressive start to the season for @Lucazelarayan31. 🔥 pic.twitter.com/LXYa38dSZA

— Major League Soccer (@MLS) March 30, 2022