Golden State Warriors consumó la maldición del 3-0

San Francisco, CA.- Los Golden State Warriors doblegaron a los Denver Nuggets (102-98), en el Chase Center principalmente por la gestión de Stephen Curry y Gary Payton, convirtiéndose en el primer equipo del Oeste en acceder a la segunda ronda de los playoffs.

Por el momento, los Warriors que ocupan el tercer puesto en el Oeste, se medirán contra el vencedor entre los Grizzlies que son los segundos de la tabla, contra Timberwolves que son los séptimos.

Ver más: Brooklyn Nets finalizó su temporada de la NBA

Por el contrario, los Nuggets que son sextos en la tabla ofrecieron un fantástico espectáculo mientras que cayeron en la maldición del 3 – 0 en contra, en los playoffs. Maldición, que ningún equipo en la historia de la NBA ha superado.

Inicialmente, los Nuggets llegaron al último parcial 8 tantos por encima, con los magníficos números de Nikola Jokic; 30 puntos, 19 rebotes y 8 asistencias. DeMarcus Cousins no se quedó atrás con 19 puntos y 4 rebotes, solo en 15 minutos de jugo.

Pese a esto, un 32 – 20, en el último cuarto fueron los números mágicos para que los Warrios, apalancados en Curry con 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias; además de un Gary Payton con 15 tantos, llevaron a los Warrios al buscado triunfo.

Heck of a series, @warriors. Best of luck in the rest of the playoffs. pic.twitter.com/jdW8qEzkIe

— Denver Nuggets (@nuggets) April 28, 2022