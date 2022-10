Ganador hispano del Gol del Año 2022 de la MLS

Atlanta, GA.- Las votaciones por un gol de «chilena» de los fanáticos definió el Premio al Gol del Año de la MLS 5G de AT&T 2022, homenajeando al hispano Josef Martínez del Atlanta United, de origen venezolano por un hermoso gol el 1 de octubre contra el New England Revolution.

El gol de «chilena» llegó en el minuto 81 cuando Brooks Lennon hace un centro al segundo palo, y Josef Martínez con movimientos sutiles se acomoda para hacer el acrobático gol de «chilena» con Allstate MLS Goalkeeper of the Year 2022, Djordje Petrović.

Este gol de «Chilena» que por votación de los fanáticos, le sumó a la cuenta del venezolano Josef Martínez nueve goles, además de hacer cuatro asistencias. De momento, la leyenda del Atlanta United’s Five Stripes está a dos goles de unirse al club de los 100 goles en la MLS.

Esta no es la primera vez que Josef Martínez es condecorado con esta premiación. Para la votación del 2019, el jugador venezolano también ganó el Gol del Año, en el minuto 65′ contra el FC Cincinnati.

