Jordy Alcívar compite por el gol de año de la MLS

Charlotte, NC.- Una diana de Jordy Alcívar, mediocampista de Charlotte FC, compite por el gol del año en la Major League Soccer (MLS).

La liga de fútbol estadounidense dio a conocer los goles finalistas y sus autores de la temporada.

Entre estos aparece el gol olímpico, directo desde el tiro de esquina, que marcó el ecuatoriano el 10 de abril cuando el equipo enfrentó a Atlanta United en el Bank of America Stadium.

El tanto significó el único gol del partido y se convirtió en tendencia en redes sociales.

