Finales de la NBA ya tiene su primer equipo definido

San Francisco, CA.- Los Golden State Warriors eliminaron a los Dallas Mavericks, en el Chase Center este jueves, 120-110 clasificando a las Finales de la NBA, tras ganar la Conferencia Oeste por 4-1, para jugarse sus sextas Finales en los últimos ocho años, y buscar su cuarto anillo (2015, 2017 y 2018).

De esta forma, los Golden State Warriors se enfrentarán con el vendedor de la final de la Conferencia Este; por el momento será una batalla entre los Boston Celtics y los Miami Heat, que va 3-2, respectivamente.

Inicialmente, los Mavericks se afianzaron durante la temporada como un equipo sólido pero decepcionaron en la final. De esta manera, Luka Doncic en una demostración frustrante terminó con 28 puntos; 10 de 28 tiros, 3 de 13 triples; 9 rebotes y 6 asistencias.

Steph Curry on how the @warriors kept their core together, and their "humble beginnings". pic.twitter.com/4LoTqRZnVo

— NBA (@NBA) May 27, 2022