F1: Aparatoso accidente del piloto chino Zhou Guanyu

Inglaterra, Reino Unido.- Durante el Gran Premio de Gran Bretaña, el primer piloto chino de la Fórmula 1, Zhou Guanyu se vio envuelto en un terrible accidente a alta velocidad durante la primera vuelta en su Alfa Romeo.

Zhou Guanyu agradeció al dispositivo de protección de halo de su automóvil por salvarle la vida, luego de que su monoplaza patinara sobre la pista y la grava dramáticamente para terminar estrellándose contra la cerca.

Por su parte, el halo de los autos de F1 están hechos de titanio. Esta es una protección que esta alrededor de la cabina, que se introdujo para el año 2018. Pese a que el halo recibió muchas críticas, otros pilotos aplauden el dispositivo por prevenir lesiones graves.

En este sentido, el piloto Zhou Guanyu, por medio de un tweet declaró, «Estoy bien, todo despejado». Además agregó, «Halo me salvó hoy. ¡Gracias a todos por sus amables mensajes!».

Sin embargo, el video viral del coche Alfa Romeo del piloto Zhou terminó entre la barrera de neumáticos y la valla de protección, que separa a los aficionados de la acción automovilística.

We’re massively thankful to the marshals, response team and doctors for all of their work yesterday. Thanks to the FIA and Formula One for all the work they have done, and they keep doing, to improve the safety of our cars. We’ll see you all in Austria 🙌#BritishGP pic.twitter.com/AzFrA2u75p

— Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) July 4, 2022