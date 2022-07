Esposa de Miles Bridges: “No puedo callarme”

Los Ángeles, CA.- Mychelle Johnson, esposa de la estrella de Charlotte Hornets, Miles Bridges, rompió su silencio en una publicación en su cuenta de Instagram tras la supuesta agresión que sufrió por parte del jugador.

“Odio que haya llegado a esto, pero ya no puedo callarme”, dijo Johnson de 24 años en un post en el que describió cómo se siente y reveló fotos de su cuerpo con moretones y rasguños.

Según reveló TMZ, el martes la mujer habría sido agredida por el jugador en la ciudad de Los Ángeles. Después del incidente llegó la policía, pero Bridges ya no estaba en el lugar.

Ver más: Arrestada estrella de los Hornets

El alero de los Hornets se entregó a la policía el miércoles y salió en libertad tras pagar una fianza de 130.000 dólares, indicó la publicación.

Mychelle Johnson cuenta su historia

“Permití que alguien destruyera mi hogar, abusara de mí de todas las formas posibles y traumatizara a nuestros hijos de por vida”, continuó Mychelle Johnson en su post en Instagram.

La exjugadora de baloncesto universitario dijo que tenía una fractura en la nariz y lesiones en la muñeca. Además, el tímpano y los músculos del cuello desgarrados.

Mychelle Johnson dijo que ya no callará más para proteger a los demás porque “me valoro a mí y a mis hijos más que a la imagen de cualquier persona”.

Ver más: Cómo juegan las selecciones del draft de los Hornets

“No necesito simpatía, simplemente no quiero que esto le pase a nadie más, solo quiero que esta persona reciba ayuda”, agregó la exjugadora de la Universidad de Marshall y la Universidad Estatal de Middle Tennessee,

“Me duele, me duele todo, me duele esta situación, lo más importante tengo miedo y me duele por mis hijos que fueron testigos de todo”.

Miles Bridges no se ha pronunciado por este hecho. El jugador promedió 20,2 puntos (líder del equipo) y 7,0 rebotes la temporada pasada, la mejor de sus cuatro años en la NBA.

Los Hornets ofrecieron a Bridges una oferta de calificación el miércoles, convirtiéndolo en un agente libre restringido.

“Charlotte Hornets está al tanto de la situación que involucra a Miles Bridges”, dijo el equipo en un comunicado. «Estamos en el proceso de reunir información adicional. No tendremos más comentarios en este momento».

Video: Charlotte FC remonta marcador adverso