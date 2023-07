ESPN ejecuta despidos masivos de analistas deportivos

Nueva York, NY.- La cadena deportiva ESPN se unió a los despidos masivos, con el despacho de aproximadamente 20 de sus personalidades deportivas, el viernes 30 de junio, debido a que la unidad de Walt Disney, pretende administrar más de cerca sus costos.

En este sentido, ESPN en un comunicado explicó, «Dado el entorno actual, ESPN ha determinado que es necesario identificar algunos ahorros de costos adicionales en el área de los salarios de los comentaristas públicos, y ese proceso ha comenzado».

Oficialmente entre los afectados por los despidos en ESPN está el veterano analista de la NBA, Jeff Van Gundy y ex entrenador en jefe de los New York Knicks y los Houston Rockets.

Además también se sumó a esta lista el analista de estudio Jalen Rose, ex NBA en seis equipos, incluidos los Indiana Pacers. Además se vieron afectados los coanfitriones del programa matutino de ESPN Radio, Max Kellerman y Keyshawn Johnson.

