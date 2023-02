Tom Brady vuelve a anunciar que se retira «para siempre»

Florida, MI.- El mejor mariscal de campo de la historia de la National Football League (NFL), Tom Brady anunció, este 1 de febrero, que se retira «para siempre», luego de un año de realizar el mismo anuncio para cambiar de opinión algunas semanas después.

En esta oportunidad, Brady de 45 años de edad hizo una corta, directa y espontánea publicación donde expresó, «Buenos días muchachos, iré al grano de inmediato, me retiro para siempre».

En una publicación de 53 segundos desde su cuenta Twitter, Tom Brady sorprendió al mundo deportivo por la nueva decisión. Hay que recordar que el mariscal de campo pasó 20 temporadas con los New England Patriots. Finalmente, se mudó a los Tampa Bay Buccaneers para guiar al equipo al Super Bowl en 2021.

De esta manera, Brady explicó en su video, «Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana simplemente presioné grabar y les avisé a ustedes primero. No seré extenso, solo recibí un ensayo de jubilación súper emocional y usé el mío el año pasado».

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023