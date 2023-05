El número uno del mundo aplastó a Cameron Norrie en el Abierto de Italia

Roma, Italia.- El británico Cameron Norrie fue superado por el tenista profesional serbio y el número uno del mundo en el ranking ATP, Novak Djokovic, en un intenso partido con el propósito de llegar a los cuartos de final del Abierto de Italia.

De este modo, Djokovic se encamina a un posible séptimo título en Roma. Pese a que en este torneo el tenista serbio arrancó lento en sus dos primeros encuentros, logró sacarle rápidamente una ventaja de 3-0 a Norrie.

Ya en el segundo set los tenistas intercambiaron quiebres tempraneros en el segundo y entretenido set en un tiro por encima de la cabeza de Norrie, golpeó al serbio en la pierna luego de que el número uno del mundo le diera la espalda a la red.

Un Cameron Norrie errático, entregó su servicio y recibió un tratamiento en su pierna derecha, antes de que Djokovic remonta 0-30 en el juego final.

