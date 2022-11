Eddy Piñeiro está dolido tras fallar en dos patadas clave

Charlotte, NC.- Eddy Piñeiro está dolido. Tuvo dos oportunidades de darle la victoria a Carolina Panthers sobre Atalanta Falcons el domingo pasado, pero falló.

«Duele», dijo el pateador en su entrevista posterior al partido reseñada en el sitio web de los Panthers. Los Falcons ganaron 37 a 34.

«Amo a este equipo y sé que me respaldan. Sé que esto no me va a definir como un pateador (…) Voy a recuperarme y estar listo para patear», agregó.

Eddy Piñeiro en dos patadas clave

La atención se centró en Eddy Piñeiro después del partido. Con 12 segundos por jugar y con el partido empatado a 34 después de un milagroso pase de touchdown de 62 yardas, el jugador tenía en su patada el punto extra.

EDDY PINEIRO MISSES AGAIN AND THE FALCONS STAY ALIVE 😱pic.twitter.com/dZ8p1Ih9WQ — Action Network (@ActionNetworkHQ) October 30, 2022

Sin embargo, su patada de 48 yardas, retrasada por una penalización a DJ Moore debido a que se quitó el casco en la celebración de anotación, se fue desviada.

En tiempo extra, Eddy Piñeiro volvió a tener el triunfo de los Panthers en su pierna derecha, pero su intento de gol de campo de 32 yardas también se fue desviado.

Piñeiro dijo que asumió la responsabilidad después del partido, pero sus compañeros lo apoyaron y dijeron que se trata del equipo no sobre un jugador.

