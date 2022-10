panthers-perdieron-oportunidad-de-liderar-nfc-sur

Atlanta, GA.- Carolina Panthers perdió una gran oportunidad de alcanzar la cima de la NFC Sur y dejó escapar una victoria (37-34) que parecía inevitable ante Atlanta Falcons.

El equipo de Steve Wilks llegó en desventaja al último cuarto en el Mercedez Benz Stadium. Pero un parcial de 21-13 igualó el partido y se fue a tiempo extra.

Los segundos finales del último cuarto fueron una montaña rusa de emociones.

El marcador estaba 34-28 a favor de los locales y con 12 segundos por jugar. Cuando todo parecía acabar apareció el mariscal de campo PJ Walker, quien lanzó un sensacional pase de touchdown de 62 yardas que atrapó DJ Moore entre dos defensores.

PJ WALKER JUST DID THAT. HAIL MARY TO DJ MOORE. pic.twitter.com/dDYwoZhaGG

— NFL (@NFL) October 30, 2022