DHS advirtió sobre protestas antivacunas en el Super Bowl 2022

Los Ángeles, CA.- El Department Homeland Security (DHS) alertó a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos que protestas antivacunas similares a las Ottawa, Canadá, bajo la misma consigna y el mismo sector de camioneros podría afectar a Los Ángeles, ahora que está por celebrarse el Super Bowl 2022.

En un boletín del DHS, enviado a las autoridades estatales y locales, este martes, se alertó, «ha recibido informes de camioneros que planean potencialmente bloquear carreteras en las principales ciudades metropolitanas de Estados Unidos en protesta, entre otras cosas, por los mandatos de vacunas para transportistas».

Además, el boletín añadió, «El convoy comenzará potencialmente en California a mediados de febrero y llegará a Washington a mediados de marzo, lo que podría afectar el Super Bowl LVI programado para el 13 de febrero y el discurso del estado de la Unión programado para el 1 de marzo”.

