Medidas de bioseguridad del SoFi Stadium para el Super Bowl 2022

Los Ángeles, CA.- La edición 56 del Super Bowl 2022 o Supertazón para definir al campeón de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), será este 13 de febrero en la ciudad de Los Ángeles en el SoFi Stadium con una capacidad de poco más de 70.000 espectadores.

Por tal razón, los funcionarios de Los Ángeles hicieron un llamado a los aficionados que asistirán al Supertazón, para que cumplan con los protocolos de bioseguridad contra el covid-19, y la variante ómicron.

Ver más: Comidas más famosas en el Super Bowl

#VictoryMonday is a little different this time around 😉 pic.twitter.com/jWuDPxXilH

— SoFi Stadium (@SoFiStadium) January 31, 2022