Denny Hamlin triunfa en histórica Coca-Cola 600

Charlotte, NC.- La Coca-Cola 600 comenzó con Denny Hamlin en punta y así terminó. Pero lo que ocurrió en el medio de la popular carrera llenó de emoción a los cerca de 100.000 espectadores que colmaron el Charlotte Motor Speedway.

En la “Joya de la corona” de la NASCAR todo puede pasar. Los favoritos no lograron el triunfo pero lucharon hasta el final.

THE COCA-COLA 600 COMES DOWN TO THE FINAL LAP! @dennyhamlin beats @KyleBusch to the line! pic.twitter.com/vFQpUfI9SD

La del domingo fue la carrera más larga en la historia que vio la bandera a cuadros después de dos tiempos extra.

Ver más: Los motores rugen en Charlotte con la Coca-Cola 600

Hamlin ahora es el segundo piloto activo con trofeos en las tres carreras joya de la corona de NASCAR: Daytona 500, Coca-Cola 600 y Southern 500.

Kyle Larson estuvo cerca de lograr una de las remontadas más memorables. Partió desde atrás en un automóvil reparado, sufrió tres penalizaciones en la calle de boxes, un trompo en la curva 4 y un incendio en su puesto de boxes pero, milagrosamente, lideraba la carrera en la penúltima vuelta reglamentaria.

Here is a look at the accident midway through the final stage at @CLTMotorSpdwy. pic.twitter.com/msDdFeeoJ9

— NASCAR (@NASCAR) May 30, 2022