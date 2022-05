Los eventos imperdibles de la Coca-Cola 600

Charlotte, NC.- El fin de semana del Día de los Caídos es la gran carrera Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway. Y para los fanáticos hay eventos imperdibles que van más allá de la pista.

La tradición carrera disputará el domingo 29 de mayo, sin embargo durante el fin de semana habrá especiales actividades para los espectadores.

Ver más: Coca-Cola 600: Datos en la historia de la popular carrera

El domingo será la 63 edición del icónico evento, la joya de la corona de la NASCAR. A continuación una breve lista que ofrece charlottemotorspeedway.com para que disfrutes la increíble experiencia que hace de Queen City el centro del deporte de los motores.

Tres días de música comenzarán el viernes 27 con el rapero nominado al Grammy Flo Rida como cabeza de cartel el primer día en la noche. El sábado 28 la icónica Steve Miller Band estará en el escenario. Además, todos los días habrá Speed ​​Street, un festival multigénero.

También en Circle K Speed ​​Street habrá un increíble espectáculo de acrobacias que desafía la muerte. Serán tres días de shows medievales Full Steel Combat o de impresionantes acrobacias aéreas de Xpogo. Tampoco te puedes entretener en las demostraciones de King BMX o el Globo de la Muerte.

Si quieres apreciar las vistas aéreas de todo el enorme Circle K Speed ​​Street la rueda de la fortuna te ayudará. Será una pieza central de la diversión de Speed ​​Street, ubicada justo afuera de la Puerta 6.

A little something for everyone. 💯

Music, stunts, military demonstrations and more highlight the fan fun coming to Circle K Speed Street!

📰: https://t.co/TqLSV99klp pic.twitter.com/EbdvueT7bI

— Charlotte Motor Speedway (@CLTMotorSpdwy) May 16, 2022