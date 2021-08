Conmemoración del cumpleaños 43 de Kobe Bryant

Los Ángeles, LA.- Kobe Bryant habría cumplido 43 años hoy si ese desafortunado accidente de helicóptero no hubiera ocurrido esa fatídica y sombría mañana de enero.

Después de su carrera como jugador, era evidente que Bryant vio el impacto positivo que tenía en la sociedad. Por lo que hizo todo lo posible para guiar a las jugadoras más jóvenes convirtiéndose en un gran defensor del baloncesto femenino.

Dado que la Summer League acaba de pasar la semana pasada, aquí hay algunas imágenes de Kobe de su tiempo en la Summer League dominando a los Lakers.

Kobe Bryant de jugador ejemplo a mentor ejemplar

Como Bryant estaba en las últimas etapas de su carrera, comenzó a trabajar en ser mentor de muchas de las superestrellas jóvenes que están hoy en la liga. El impacto que tiene Black Mamba en los jugadores hoy y en el futuro es mucho más que sus ídolos de Michael Jordan, y Jerry West lo hace con los jóvenes ahora.

Érase una vez… Kobe Bryant💛💜 No te olvidamos pic.twitter.com/9Lxc22V30S — NBA Spain (@NBAspain) August 23, 2021

Uno de los mejores consejos que recibió LeBron James fue en 2001 cuando todavía estaba en la escuela secundaria, asistiendo a un campamento de baloncesto, donde Bryant fue un orador allí.

En el libro de Matt Sullivan Can’t Knock the Hustle, James recuerda con cariño un consejo que le dijo Bryant, de 22 años.

Así, se cita en el libro, “No confíes en el baloncesto para tu felicidad porque no va a suceder. Asegúrate de equilibrar tu vida, tienes algo para ti en la vida, para que cuando termine el juego, sepas exactamente lo que quieres hacer”.

