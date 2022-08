Concurso de habilidades previo al All-Star Game 2022

Saint Paul, MN.- En el concurso de habilidades que se disputó en el Allianz Field de Minnesota, este miércoles, previo al All-Star Game 2022, los jugadores de la Major League Soccer (MLS) se impusieron sobre los jugadores de la Liga Mexicana (Liga MX).

En representación de la MLS estuvo el argentino Sebastián Driuss del Austin FC; el colombiano Jesús Ferreira del FC Dallas, los mexicanos José «Chicharito» Hernández del LA Galaxy y Héctor Herrera del Houston Dinamo.

Además, en representación de la MLS estuvo el español Carles Gil del New England Revolution; el estadounidense con origen mexicano Brandon Vázquez del Cincinnati; el alemán Hany Mukhtar del Nashville SC y el argentino Emanuel Reynoso del Minnesota United Dayne St. Clair.

De esta manera, el primer duelo de la noche consistió en un concurso de tiros de meta, donde tres jugadores de cada equipo patearon a 11 objetivos en movimiento. Esta tarea debe ejecutarse en un tiempo de 60 segundos.

