charlotte-fc-confirma-entrenador-para-mls-next-pro

Charlotte, FC.- José Tavares, un formador de talento en Europa, ha sido confirmado por Charlotte FC como entrenador del equipo filial que se unirá a la MLS NEXT Pro.

Tavares es un portugués de 41 años con más de una década de experiencia en el FC Porto, un club ganador de Liga de Campeones y gran generador de futbolistas desde sus bases.

Charotte FC hizo el anunció de la contratación en un comunicado publicado en su sitio web.

“La pasión de José por el fútbol, ​​la actitud positiva y el entusiasmo por formar parte de la gran comunidad de Charlotte se alinean con los valores de nuestro club y lo convierten en la persona adecuada para liderar nuestro equipo en su primera temporada”, dijo el presidente de Charlotte FC MLS NEXT Pro, Darrius Barnes.

Tavares trabajará con jugadores selectos de la academia a partir de este otoño, mientras el club se prepara para unirse a MLS NEXT Pro en 2023.

La MLS NEXT Pro estrenó este año con 21 equipos, 20 de los cuales son filiales de clubes de la Major League Soccer. La liga está clasificada como parte de la tercera división de los Estados Unidos.

La nueva liga profesional completará un camino de jugador integrado desde MLS NEXT hasta los primeros equipos de la MLS.

El filial de Charlotte FC, y de otros equipos de MLS, debutará en 2023.

“Estoy encantado de ser nombrado entrenador en jefe inaugural del equipo Charlotte FC MLS NEXT Pro”, dijo Tavares. “El próximo año será histórico a medida que continuamos expandiendo el camino de los jugadores y brindando oportunidades profesionales a los jugadores jóvenes de nuestra región”.

En una entrevista con el equipo de prensa de Charlotte FC, Tavares adelantó un poco de su estilo.

“Me encantan las estructuras, pero me encantan las estructuras en movimiento. Me gusta crear cosas que se muevan y que interactúen. Así que la interacción para mí es realmente importante. Entonces, cuando me preguntas sobre mi filosofía [del fútbol], se trata de tener un corazón dentro y realmente conectarlo con la ciencia”.

Tavares comenzó en el FC Porto en los niveles Sub-14 y se abrió camino hasta el primer equipo y, finalmente, se le confió el equipo B.

Según la web de Charlotte FC, el entrenador ganó más de 11 títulos durante el tiempo en el FC Porto en el primer equipo, el equipo B y la Academia, incluido el título de la Liga Portugal 2 y la UEFA Youth Champions League, logros por primera vez para el club.

