Comienzan a especular sobre las parejas en la Ryder Cup

Sheboygan, WY.- El marco del inicio de la Ryder Cup, es inevitable especular sobre cómo los capitanes de ambos equipos van a emparejar a sus jugadores durante los partidos de dúos de las primeras dos jornadas, que se celebrará a orillas del Lago Miichigan, en Wisconsin.

El capitán del equipo europeo, el irlandés Padraig Harrington, declaró, “Estoy principalmente concentrado en mi equipo. Cuando se trata de posicionar a los jugadores compruebo con quién creo que nos vamos a enfrentar y en qué orden e intento combinar dependiendo de lo que nos convenga”.

Por su parte, la discreción reina en los jugadores del equipo europeo quienes mantienen la cautela al hablar de posibles emparejamientos y sus preferencias de compañero. Esto, para los cuatro partidos de Foursomes (golpes alternos) y cuatro de Fourball (mejor resultado en cada hoyo) de las mañanas y las tardes del viernes y el sábado.

Por otro lado, el español Sergio García comentó sobre su posible emparejamiento con su compatriota Jon Rahm, “Veremos a ver qué ocurre y si jugamos o no juntos. Al final de cuentas lo importante es lo que sea mejor para el equipo”.

