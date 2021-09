Mexicano Javier López: Jugador de la Semana en la MLS

Nueva York, NY.- El volante ofensivo mexicano Javier López, del San Jose Earthquakes, fue elegido, este lunes, Jugador de la Semana de competición de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de EE. UU. que concluyó ayer domingo con la vigésimo sexta jornada.

Ver más: David Beckham es uno de los socios mayoritarios del Inter Miami CF de la MLS

López anotó un par de goles, el empate y el ganador del partido. Estos tantos, lo dejaron también al frente de la remontada del encuentro que los Eartquakes, ganaron por 4-3 al Austin FC, en el Q2 Stadium después de estar abajo un tanto en el marcador.

He trabajado muy duro y siempre me llena de motivación y alegría sumar a mi equipo 🙏❤️

Asimismo, el jugador de 27 años, que disputa su primera temporada en la MLS, ya tiene 10 goles en lo que va de competición. Igualado, en el noveno lugar de la clasificación por la Bota de Oro.

PURA MAGIA CRACK 🇲🇽

NEWS: @eduardochof19 has been named @MLS Player of the Week. #VamosSJ

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) September 20, 2021