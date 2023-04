combates-de-ufc-regresan-a-charlotte

Charlotte, NC.- Los combates de UFC (Ultimate Fighting Championship) están de regreso en la ciudad de Charlotte con una gran cartelera que hará vibrar al público.

La UFC no tenía actividades en la Ciudad Reina desde hace cinco años y ahora vuelve con peleas de emoción garantizada.

La jornada de UFC Fight Night en Charlotte se llevará a cabo el sábado 13 de mayo en el Spectrum Center.

La pelea principal enfrentará los pesos pesado Jairzinho Rozenstruik (n° 9 en la clasificación) y a Jailton Almeida (n° 12).

Otro gran combate destacado en peso semipesado pondrá cara a cara a Anthony Smith (n° 5) y a Johnny Walker (n° 7).

📰⚡ONE MONTH AWAY! @ufc Fight Night May 13th! Get Your 🎟️NOW! : https://t.co/ccProbmQwr pic.twitter.com/0rJjO0nO5l

— Spectrum Center (@spectrumcenter) April 13, 2023