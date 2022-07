Christian Fuchs en el MLS Team of the Week  

Charlotte, NC.- El capitán de Charlotte FC, Christian Fuchs, fue seleccionado al MLS Team of the Week, por su sobresaliente actuación en la goleada 4-1 de su equipo ante Nashville SC.

Christian Fuchs anotó desde el punto penal el gol que marcó el camino para el primer triunfo de Charlotte FC de manera abrumadora en la Major League Soccer.

Ver más: Charlotte FC logra su primera goleada en la MLS

El fin de semana fue la primera vez que el club anotó cuatro goles en un partido de la MLS. También fue la mayor derrota que ha sufrido el Nashville SC en su historia.

Philadelphia Union y Austin FC sumaron dos jugadores cada uno en el once inicial del MLS Team of the Week, Según el anuncio de la MLS.

Julián Carranza (hat-trick) y Alejandro Bedoya (doblete) destacaron en la goleado 7-0 de Philadelphia sobre DC United. Ethan Finlay (gol y asistencia) y Brad Stuver (gran actuación en la portería) por parte de Austin.

MLS Team of the Week

Equipo de la Semana (3-4-3): Brad Stuver (ATX); Christian Fuchs (CLT), Teenage Hadebe (HOU), Lalas Abubakar (COL); Ethan Finlay (ATX), Jose Cifuentes (LAFC) ), Alejandro Bedoya (PHI), Derrick Etienne Jr. (CLB); Julián Carranza (PHI), Taty Castellanos (NYC), Jaroslaw Niezgoda (POR)

Entrenador: Giovanni Savarese (POR)

Banca: Aljaz Ivavic (POR), Jack Elliott (PHI), Cesar Araujo (ORL), Roger Espinoza (SKC), Jonathan Osorio (TOR), Carlos Vela (LAFC), Cucho Hernandez (CLB).

Video: Charlotte FC destruye a Nasvhille SC