Charlotte Hornets como visitante superó a los Bulls

Charlotte, NC.- Los Charlotte Hornets triunfaron como visitantes sobre los Chicago Bulls, 133 -177, en el United Center de Chicago, otorgándole a los Bulls, su cuarta derrota consecutiva, a días de haber iniciado los playoff.

Por parte de Los Charlotte, LaMelo Ball orquestó el baloncesto del equipo, que terminó con 24 tanto, 9 asistencias y 5 rebotes solo en 29 minutos. Este marcador permitió a los Hornets conquistar su victoria con antelación.

Del mismo modo, Miles Briges aportó 20 puntos. Además, Kelly Oubre Jr., sumó 18 puntos y 4 triples. Números que llevan a Los Charlotte como décimos (42-39), en la clasificación de la Conferencia Este.

De esta manera, los Hornets se entusiasman y toman confianza para encarar los playin. Mientras que, los Bulls, gracias a Coby White, con 19 puntos y 6 triples, evitó que la derrota fuese una humillación.

🚨 NEW MILESTONE ALERT 🚨

With this three, @KELLYOUBREJR passes Dell Curry for the most 3PM off the bench in franchise history! Congratulations Kelly! 🎉 #AllFly | @HornetsOnBally pic.twitter.com/Wjr3VuaXBr

— Charlotte Hornets (@hornets) April 9, 2022