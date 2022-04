Los Ángeles Galaxy de Chicharito vs Vela de Los Ángeles FC

Los Ángeles, CA.- El Chicharito Hernández de Los Ángeles Galaxy y Carlos Vela de Los Ángeles FC se enfrentarán, este sábado, en el Dignity Health Sports Park, y los precios de las entradas orbitarán los $400, para vivir la experiencia de las glorias mexicanas.

Tanto Chicharito como Carlos Vela son pilares fundamentales para los clubes de Los Ángeles, ya sea en el campo de juego como en los negocios.

Ambos mexicanos llegan a este encuentro igualados a cuatro goles en cinco jornadas. Del mismo modo, el presidente de los Galaxy y co-presidente y director general de LAFC, declararon, «Notamos el crecimiento del valor de nuestra marca».

En este sentido, Chris Klein, presidente de los Galaxy, repitió los términos, «Carisma», «talento» y «humildad» para referirse a este encuentro. Por su parte, John Thorrington, co-presidente y director general de LAFC, dijo, «Queremos ser el equipo favorito de los mexicanos en nuestra liga».

Pero si bien es cierto, que el fútbol atrae fanáticos y apasionados por el deporte, también atrae a los patrocinantes y buscadores de negocios para beneficiarse de estos actos deportivos. De esta forma, estos equipos trabajan sus marcar con patrocinantes y sus victorias.

#LAFC vs. LA Galaxy by the numbers. 📊

📅 Saturday at 4:30 PM

📺 @FOXTV | @FOXDeportes

📻 @ESPNLosAngeles

📻 @980lameramera

— LAFC (@LAFC) April 8, 2022