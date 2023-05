Charlotte FC vuelve al ruedo en US Open Cup  

Charlotte, NC.- Charlotte FC vuelve al ruedo en la US Open Cup para enfrentar a Birmingham Legion FC en un partido de octavos de final.

El juego está previsto para las 7 pm del miércoles 24 de mayo en el Protective Stadium en Alabama.

Charlotte FC viene de caer en liga 2-1 ante Nashville SC con un gol en el último minuto. El derrota puso fin a una racha de cuatro victorias seguidas en todas las competiciones (3 en liga y una en copa).

El miércoles tendrá su tercer partido de US Open Cup ante Birmingham Legion FC, un equipo de en la USL Championship, considerada la segunda división de fútbol estadounidense.

Birmingham Legion FC no está pasado un bueno momento. Viene de acumular cuatro derrotas seguidas en la liga. Pero, su gran comienzo de temporada le ha permitido no caer más allá del quinto puesto en la Conferencia Este de la USL Championship.

Our @opencup journey so far has been at home, time to take the magic on the road 🔮 pic.twitter.com/vKIvJTcQ2i

— Charlotte FC (@CharlotteFC) May 22, 2023