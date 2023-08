charlotte-fc-recibe-a-orlando-city

Charlotte, NC.- Charlotte FC volverá a jugar este miércoles en el Bank of America Stadium cuando recibirá a Orlando City SC.

Los de casa vienen de ganar en su anterior presentación en casa en un electrizante partido ante LAFC, el vigente campeón de la Major League Soccer (MLS).

Ahora, tendrá enfrente al vigente campeón de la US Open, equipo al que justamente Charlotte FC eliminó (1-0) de esta competición.

The Titan of the Queen City 🗡️

Another beautiful masterpiece from our @CLTFCSGTifo family. pic.twitter.com/TcdlIxcHcm

— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 28, 2023