¡Oficial! Charlotte FC recibirá a este club de la Premier League

Charlotte, NC.- Charlotte FC confirmó oficialmente que jugará en el Bank of America Stadium ante el Chelsea, múltiple campeón de la Premier League de Inglaterra.

En medios especializados se indicaba la posibilidad de que en verano el Chelsea aterrizara en Queen City en medio de una gira por Estados Unidos. Progreso Hispano News también lo reportó hace un mes.

El equipo de las Carolinas anunció este miércoles que el partido se disputará el 20 de julio.

El encuentro es parte del evento FC Series de este verano que presenta partidos internacionales en los Estados Unidos.

La serie concluye con un derbi estadounidense entre Arsenal y Chelsea, dos de los clubes más populares y exitosos del mundo, en el Camping World Stadium en Orlando el 23 de julio.

