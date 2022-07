Charlotte FC en racha visita a Inter Miami FC

Charlotte, NC.- Charlotte FC e Inter Miami FC viven momentos opuestos. Pero, este sábado se enfrentarán en un electrizante encuentro de la semana 21 de la Major League Soccer.

Los de Queen City con dos victorias seguidas, incluida una goleada, viajarán a Fort Lauderdale, para enfrentar en el DRV PNK Stadium a Inter Miami, que sucumbió en sus dos últimos partidos.

Estos equipos no son rivales desconocidos. En el Bank of America Stadium ya se enfrentaron en mayo con resultado 1-0 a favor de los locales.

En ese momento The Crown estaba dirigido por el español Miguel Ángel Ramírez. Ahora, el equipo tiene un nuevo director técnico, Christian Lattanzio, que ha puesto su sello en el juego desde que asumió el cargo a principios de junio.

