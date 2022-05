Charlotte FC despidió al entrenador Miguel Ángel Ramírez

Charlotte, NC.- La gerencia de Charlotte FC anunció que despidió al entrenador Miguel Ángel Ramírez después de 14 partidos en la temporada de estreno del club en la Major League Soccer (MLS).

“Esta es una decisión difícil, pero creemos que es lo mejor para el equipo en este momento”, dijo el propietario David Tepper en un comunicado en el sitio web del club.

“Quiero agradecer a Miguel y su personal por su arduo trabajo durante nuestra primera temporada y desearles lo mejor en sus proyectos futuros”, agregó.

Ver más: Un DT campeón de Copa Sudamericana se hará cargo de Charlotte FC

A Ramírez lo sustituirá su asistente Christian Lattanzio de manera interina por el resto de la temporada.

Charlotte FC Announces Miguel Ángel Ramírez Will Not Continue As Head Coachhttps://t.co/tS2npcpJXz

— Charlotte FC (@CharlotteFC) May 31, 2022