Charlotte FC derrota al campeón de la MLS

Charlotte, NC.- Charlotte FC derrotó 1-0 al campeón de la MLS, New York City FC, y puso fin a su racha de tres derrotas en fila.

Los dirigidos por Christian Lattanzio consiguieron de esta manera vencer al vigente monarca de la Major League Soccer en sus dos partidos esta temporada.

En agosto The Crown ganó 3-1 a los de la Gran Manzana en su visita al Red Bull Arena.

El pasado fin de semana en el Bank of America Stadium, Charlotte FC repitió el arranque que tuvo en el partido anterior. Los locales se pusieron adelante en el marcador temprano en el juego.

Al minuto 6, Daniel Ríos perforó la red al cabecear un centro de Karol Swiderski en la esquina inferior. En el ataque previo Adilson Malanda había disparado al travesaño.

Charlotte FC tuvo el dominio del primer tiempo, llevando incluso más peligro, pero sin poder ampliar el marcador.

