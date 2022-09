Charlotte, NC.- Charlotte FC sufrió su tercera derrota seguida el fin de semana pasado cuando visitó a FC Cincinnati.

La derrota significó un nuevo tropiezo para los dirigidos por Christian Lattanzio que ven ahora más lejanas las posibilidades de una histórica clasificación a los playoffs en la temporada de estreno del club en la Major League Soccer.

Charlotte FC se mantiene con 32 puntos en la Confernecia Este, los mismos que Chicago Fire. Solo DC United tiene menos puntos (26).

Charlotte FC sufre tercera derrota seguida

El partido del fin de semana en el TQL Stadium comenzó con un Charlotte FC más dominador pero sin crear oportunidades de peligro en el arco rival.

Hacia el final de primer tramo los locales lograron filtrarse hacia el arco defendido por Kristijan Kahlina y al minuto 38 lograron abrir el marcador.

All three points for Cincy. 👑 pic.twitter.com/pUaza3SrxK — FC Cincinnati (@fccincinnati) September 4, 2022

Nick Hagglund envió el balón al fondo de la red tras golpear de pierna derecha un centro desde el tiro de esquina. Un par de oportunidades adicionales tuvo FC Cincinnati antes de finalizar el primer período.

En el segundo tiempo The Crown intentó buscar la remontada. Lattanzio adelantó las líneas y el equipo tuvo varias oportunidades de gol, como la de Brandt Bronico que no logró concretar solo frente al portero.

FC Cincinnati volvió a tomar la ofensiva hacia el final del segundo tiempo. Al 81’ presionó la salida y forzó un error en defensa que transformó en gol Luciano Acosta. El 2-0 era definitivo.

Charlotte FC en caída libre

La del fin de semana pasado fue la tercera derrota seguida para Charlotte FC y la quinta en sus últimos seis partidos.

The Crown tiene una racha de tres victorias y siete derrotas en sus últimos 10 compromisos.

La débil actuación del equipo lo llevó de estar rondando el séptimo y último puesto que da acceso a los playoffs a la parte baja de la tabla en la posición 12 de la conferencia.

A Charlotte FC le restan cinco partidos de temporada regular, tres de ellos en condición de local.

El último puesto de clasificación a playoffs está en poder de New England Revolution con 38 puntos.

El próximo desafío de The Crown será el sábado 10 de septiembre en el Bank of America Stadium ante New York City.

