Carolina Core FC, nuevo club de la MLS NEXT Pro

High Point, NC.- Carolina Core FC formará parte de la MLS NEXT Pro a partir de 2024, anunció la liga. Se convertirá en el segundo club independiente de esta competición.

MLS NEXT Pro es una liga de fútbol profesional que se inauguró este año y que está compuesta es su mayoría por equipos filiales de la Major League Soccer.

“MLS NEXT Pro completa el camino de los jugadores profesionales conectando academias juveniles en MLS NEXT con los primeros equipos en Major League Soccer”, señala en su sitio web.

Carolina Core FC tendrá su sede en High Point y como director deportivo a hombre de la casa y leyenda del fútbol, Eddie Pope.

Pope, considerado uno de los mejores defensores de la historia, es miembro del Salón de la Fama del Fútbol y tres veces campeón de MLS CUP y tres veces participante de la Copa Mundial.

Carolina Core FC se unirá a la MLS NEXT Pro como el segundo equipo independiente después de Rochester New York FC.

“Los equipos fuertes e independientes son un componente crítico de nuestra estrategia de crecimiento para MLS NEXT Pro, y confiamos en que Carolina Core FC rendirá más en el campo y en la comunidad”, dijo Charles Altchek , presidente de MLS NEXT Pro.

Eddie Pope explicó que la visión del club “es proporcionar el camino de los jugadores profesionales para los mejores jóvenes talentos del área, construir una conexión de por vida entre el club y nuestros fanáticos al unir a la comunidad y adoptar la diversidad, la equidad y la inclusión tanto dentro como fuera del campo”.

