panthers-vuelven-a-la-senda-del-triunfo

Charlotte, NC.- Carolina Panthers volvió a la senda del triunfo al derrotar 25-15 a Atlanta Falcons en el partido de Thursday Night Football desarrollado bajo un intenso aguacero en el Bank of America Stadium.

La victoria deja al equipo de las Carolinas con 3-7 y con posibilidades de competir en la NFC Sur, una división en la que todos tienen récord negativo.

El partido del jueves fue el de mayor cantidad de yardas terrestres (232) en lo que va temporada para los Panthers.

