Calendario de juegos amistosos para junio 2022

Charlotte, NC.- Esta semana trae un calendario de juegos amistosos que puede interesarle a la comunidad hispana, inicialmente hoy 1 de junio jugará; Argentina vs Italia; Venezuela vs Malta; y Estados Unidos vs Marruecos.

Ver más: Charlotte FC despidió al entrenador Miguel Ángel Ramírez

Sin embargo, no todos los juegos serán amistosos hoy. Por ejemplo, este 1 de junio, Escocia vs Ucrania a las 12:45pm se jugará un repechaje. Mientras que Gales se enfrentará a Ucrania o Escocia.

Calendario de juegos amistosos de selecciones para este junio 2022

Para la fecha del 2 de junio, los juegos amistosos de la CONMEBOL son:

Japón vs Paraguay / 4:00am.

Corea del Sur vs Brasil / 5:00am.

Ecuador vs Nigera / 6:30pm.

México vs Uruguay / 8:00pm.

Al mismo tiempo, de la Concacaf Nations League, los juegos para este 2 de junio serán:

Guayana Francesa vs Guatemala / 1:00pm.

Belice vs República Dominicana / 4:00pm.

Panamá vs Costa Rica / 5:30pm.

Guadalupe vs Cuba / 6:00pm.

El viernes, 3 de junio también habrá fecha Concacaf Nations League.

Curazao vs Honduras / 6:00pm.

Nicaragua vs Trinidad y Tobago / 8:00pm.

Para el sábado 4 de junio, los juegos Concacaf Nations League, serán:

Bermuda vs Haití / 3:00pm.

Surinam vs Jamaica / 5:00pm.

El Salvador vs Granada / 8:00pm.

Ver más: ¿Por qué Charlotte FC despidió a su entrenador?

Para finalizar, este domingo 5 de junio se viene el plato fuerte de juegos amistosos.

Perú vs Nueva Zelanda / 9:30am

Arabia Saudita vs Colombia / 11:00am.

Estados Unidos vs Uruguay / 3:00pm.

México vs Ecuador / 5:30pm.

Para rematar, Concacaf Nations League, también tiene sus fechas de amistosos:

Costa Rica vs Martinica / 11:00am.

Guatemala vs Belice / 1:00pm.

Cuba vs Barbados / 2:00pm.

Video: Atlas se corona en el Clausura 2022 y es bicampeón del fútbol mexicano